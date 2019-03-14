США готуються випробувати крилату ракету

У Пентагоні запевнили, що ракета не буде ядерною

Соединенные Штаты Америки намерены испытать в августе 2019 крылатую ракету наземного базирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что дальность полета такой ракеты - около 1000 километров.

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, в случае успеха испытаний ракета может быть развернута примерно через 18 месяцев.

Пентагон также надеется провести в ноябре испытания баллистической ракеты средней дальности. Обе ракеты будут обычными и не будут нети ядерный заряд.

Напомним, недавно в США отложили запуск ракеты-носителя Delta IV компании United Launch Alliance с американским военным спутником системы Wideband Global SATCOM (WGS-10). Запуск, который планировалось осуществить 13 марта 2019 года, был отложен до 15 марта.

Отметим, 2 февраля 2019 года США начали процесс выхода из ракетного договора после того, як его нарушила российская сторона. Россия вскоре также приостановила свое участие в договоре.