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США готують низку санкцій перед самітом за демократію

Автор: Артур Родивилов

Міністерство фінансів США наступного тижня введе ряд санкцій в рамках проведеного американською адміністрацією саміту за демократію. Він відбудеться у форматі онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його даними, рестрикції торкнуться осіб, які, за версією Вашингтона, причетні до корупції, серйозних порушень прав людини, а також займаються підривом демократії.

Мінфін відмовився надати конкретну інформацію про тих, кого торкнуться обмежувальні заходи. Відомство також оголосить про пропозиції, які спрямовані на ліквідацію лазівок в законодавстві, що дозволяють корупціонерам використовувати ринок нерухомості.

Нагадаємо, президент США Джо Байден запросив на віртуальний саміт за демократію представництва 110 країн, у тому числі України. У списку запрошених країн відсутні Китай, Росія і Туреччина.

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