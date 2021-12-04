США готують низку санкцій перед самітом за демократію

Міністерство фінансів США наступного тижня введе ряд санкцій в рамках проведеного американською адміністрацією саміту за демократію. Він відбудеться у форматі онлайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його даними, рестрикції торкнуться осіб, які, за версією Вашингтона, причетні до корупції, серйозних порушень прав людини, а також займаються підривом демократії.
Мінфін відмовився надати конкретну інформацію про тих, кого торкнуться обмежувальні заходи. Відомство також оголосить про пропозиції, які спрямовані на ліквідацію лазівок в законодавстві, що дозволяють корупціонерам використовувати ринок нерухомості.
Нагадаємо, президент США Джо Байден запросив на віртуальний саміт за демократію представництва 110 країн, у тому числі України. У списку запрошених країн відсутні Китай, Росія і Туреччина.