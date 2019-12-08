США готують новий транш військової допомоги Україні

Міністерство оборони США готується надати наступний транш військової допомоги Україні. Про це на зустрічі з військовими чиновниками заявив глава міністерства Марк Еспер, передає "Голос Америки".

"Скоро у нас буде ще один транш, мені здається це близько 250 млн доларів. Міністерство оборони США підтримало це в минулий раз, і я думаю, наступного разу підтримає теж. Але ми завжди повинні провести перевірку. Ми завжди стежимо за тим, як ці кошти використовують, і Україна вирішує питання корупції ", - сказав міністр.

Він зазначив, що це не впливає на це процес імпічменту, звинувачення в якому зосереджуються навколо затримки військової допомоги Україні.

У той же час Еспер зазначив, що з боку Міноборони США не було затримки допомоги для України, і відомство оцінювало надання летального зброї Україні.

Нагадай, раніше Еспер заявив, що Вашингтон не надав Україні менш 10 млн доларів із загального обсягу військової допомоги, передбаченої на 2019 рік. Таку заяву Еспер зробив у відповідь на питання про те, що Україна не отримала понад 35 млн доларів із загального обсягу американської військової допомоги, надання якої призупинилося президентом США Дональдом Трампом.

Як відомо, затримка виплати військової допомоги США Україні стала приводом для початку процедури імпічменту президента Дональда Трампа Палатою представників американського Конгресу. Під час відкритих слухань у справі про імпічмент посол США в Євросоюзі Гордон Сондленд заявив, що заморожування військової допомоги для України з боку США було за вказівкою Трампа, який вимагав почати справу проти колишнього віце-прем'єра Джо Байдена.