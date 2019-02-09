США готують нові санкції проти Венесуели

Білий дім очікує, що венесуельські військові будуть продовжувати переходити на бік лідера опозиції Хуана Гуайдо

Соединенные Штаты Америки поддерживают прямые связи с военными Венесуэлы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома.

Представитель Белого дома отметил, что США готовят новые санкции, направленные на усиление давления на правительство Мадуро. Белый дом ожидает, что венесуэльские военные будут продолжать переходить на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который ранее был объявлен парламентом страны исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо не исключает военного вмешательства Соединенных Штатов в ситуацию в стране.

До этого советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон заявил, что Белый дом рассмотрит снятие санкций из высокопоставленных венесуэльских военачальников, которые признают соответствующим конституции правительство президента Хуана Гуайдо.

Напомним, правительство Болгарии поддержал позицию партнеров по Европейскому союзу и признал главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности лидера государства.