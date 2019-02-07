У США можуть зняти санкції з венесуельських воєначальників, які виступатимуть за демократію

Фото: Хуан Гуайдо (twitter.com/jguaido)

США розглянуть зняття санкцій з високопоставлених венесуельських воєначальників

Радник з національної безпеки президента США Джон Болтон заявив, що Білий дім розгляне зняття санкцій з високопоставлених венесуельських воєначальників, які визнають відповідним конституції уряд президента Хуана Гуайдо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Болтона.

Він зазначив, що США розглянуть зняття санкцій з кожного воєначальника, який виступить за демократію.

"США розглянуть зняття санкцій з високопоставлених венесуельських воєначальників, які виступають за демократію і визнають відповідним конституції уряд президента Хуана Гуайдо", - написав Болтон.

Болтон заявив, що високопоставлені венесуельські військові повинні зробити вибір.

"Ті, хто не зробить цього, будуть повністю виключені з міжнародної фінансової системи. Зробіть правильний вибір! ", - зазначив Болтон.

The U. S. will consider sanctions off-ramps for any Venezuelan senior military officer that stands for democracy and recognizes the constitutional government of President Juan Guaido. If not, the international financial circle will be closed off completely. Make the right choice! — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 6, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Болгарії підтримав позицію партнерів по Європейському союзу і визнав главу Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо тимчасово виконуючим обов'язки лідера держави.