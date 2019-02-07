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У США можуть зняти санкції з венесуельських воєначальників, які виступатимуть за демократію

Новини » Політика    07.02.2019 - 02:02
У США можуть зняти санкції з венесуельських воєначальників, які виступатимуть за демократію
Фото: Хуан Гуайдо (twitter.com/jguaido)

США розглянуть зняття санкцій з високопоставлених венесуельських воєначальників

Радник з національної безпеки президента США Джон Болтон заявив, що Білий дім розгляне зняття санкцій з високопоставлених венесуельських воєначальників, які визнають відповідним конституції уряд президента Хуана Гуайдо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Болтона.

Він зазначив, що США розглянуть зняття санкцій з кожного воєначальника, який виступить за демократію.

"США розглянуть зняття санкцій з високопоставлених венесуельських воєначальників, які виступають за демократію і визнають відповідним конституції уряд президента Хуана Гуайдо", - написав Болтон.

Болтон заявив, що високопоставлені венесуельські військові повинні зробити вибір.

"Ті, хто не зробить цього, будуть повністю виключені з міжнародної фінансової системи. Зробіть правильний вибір! ", - зазначив Болтон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Болгарії підтримав позицію партнерів по Європейському союзу і визнав главу Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо тимчасово виконуючим обов'язки лідера держави.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиБілий дімВенесуэлаСанкції
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