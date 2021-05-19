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США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico

Автор: Ігор Литвиненко

США планують ввести санкції проти чотирьох суден і чотирьох компаній, які займаються будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2". У Вашингтоні вважають, що ці санкції дозволять затримати будівництво газопроводу.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

При цьому видання зазначає, що санкції не торкнуться оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG і його главу Маттіаса Варніга. Коментувати таке рішення в Держдепартаменті відмовилися.

"Адміністрація Байдена ясно дала зрозуміти, що газопровід "Північний потік-2" - це Російський геополітичний проект, який загрожує європейській енергетичній безпеці, а також безпеці України і східних союзників і партнерів по НАТО", - повідомили в Держдепі.

Конкретні компанії, які можуть потрапити під санкції, поки не називаються.

Раніше РБК-Україна писало, що адміністрація президента США Джо Байдена може відмовитися від санкцій проти керівництва компанії, відповідальної за будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, проти глави компанії Nord Stream 2 AG Матіаса Варніга.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина дозволила завершити будівництво "Північного потоку-2" у німецькій економічній зоні.

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