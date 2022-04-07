ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США мають намір ігнорувати Росію на зустрічах країн "Великої двадцятки"

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 07 квітня 2022 03:04
США мають намір ігнорувати Росію на зустрічах країн "Великої двадцятки" Саміт G20 (Фото: g20.org)
Автор: Константин Широкун

Виступаючи в Комітеті з фінансових послуг палати представників, міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що США не має наміру брати участь з Росією в спільних зустрічах "Великої двадцятки". Про це також поінформовані міністри фінансів інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Джо Байден ясно дав зрозуміти, і я, безумовно, з ним згодна, що для Росії ні в одному з фінансових інститутів не може бути звичайного бізнесу", — сказала Йеллен. "Він попросив виключити Росію з G20, і я його підтримала, заявивши, що ми не будемо брати участь у зустрічах, якщо там будуть росіяни".

Йеллен мала на увазі у своєму виступі ряд майбутніх зустрічей міністрів фінансів G20, запланованих на кінець цього місяця. У Білому домі не виключають, що президент США Джо Байден візьме участь у саміті G20 цього року. Наступний саміт лідерів "Великої двадцятки" намічений на листопад в Індонезії.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії
NEWS
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Герман Галущенко: Окупанти йшли з ЧАЕС як орда – забирали навіть виделки