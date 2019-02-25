США готують нові заходи тиску на Мадуро

Помпео розказав про підготовку подальших заходів тиску на Ніколаса Мадуро

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты Америки (США) будут принимать дальнейшие меры для давления на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Помпео опубликовал заявление, в котором осудил нападения на мирных жителей Венесуэлы.

"Должно быть больше санкций. Я думаю, что мы можем предоставить больше гуманитарной помощи. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших из-за этих преступных действий, и мы присоединяемся к требованиям к правосудию", - заявил он.

Напомним, ранее Помпео заявил, что у Николаса Мадуро нет законных полномочий для разрыва дипломатических отношений с Вашингтоном.

Как писало РБК-Украина, между оппозицией и правительственными силами в Венесуэле в штате Карабобо произошли столкновения из-за блокировки ввоза гуманитарной помощи.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о закрытии границы с Бразилией. Также армии был дан приказ временно закрыть воздушную и морскую границу с островами нидерландских Антильских островов.