США готують наступальні кібероперації проти хакерів Росії, - NBC

Влада США розглядає кібератаки на американські компанії, які почастішали, як загрозу нацбезпеці. В уряді вивчають можливість наступальних кібероперацій проти хакерів Росії.

Джерела видання повідомляють, що Білий дім розглядає атаки як загрозу національній безпеці, використовує спецслужби для стеження за іноземними злочинцями і планує наступальні кібероперації проти хакерів всередині Росії.

"Десь наприкінці минулого року всі вирішили, що це піднялося до рівня загрози національній безпеці", - сказав кіберексперт з Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джеймс Льюїс.

Агентство національної безпеки почало стежити за деякими іноземними злочинними хакерськими групами влітку 2019 року після зростання числа атак на лікарні та місцеві органи влади. Чиновники уточнюють, що збір розвідданих ставить США в більш вигідне становище, щоб націлитися на групи, якщо президент накаже "завдати удару".