США готові до зустрічей з представниками КНДР без попередніх умов, - Білий дім

США не змінили свою позицію щодо КНДР і продовжують виступати за денуклеаризацію Корейського півострова. При цьому Вашингтон готовий до зустрічі з представниками Пхеньяну без попередніх умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника прессекретаря Білого дому Карін Жан-П'єр .

За її словами, США не змінили свою позицію щодо Північної Кореї. "Ми як і раніше готові взаємодіяти з КНДР", - додала вона.

Представник Білого дому підкреслила, що позиція США щодо ядерної зброї КНДР залишилася незмінною. "Денуклеаризація Корейського півострова повинна бути повною", - уточнила вона, додавши, що Вашингтон налаштований на контакти з представниками Пхеньяну з цього питання без попередніх умов.