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США готові повернутися до переговорів щодо стратегічних озброєнь: рішення за Росією

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Вашингтон, Середа 03 серпня 2022 23:27
США готові повернутися до переговорів щодо стратегічних озброєнь: рішення за Росією Фото: США готові повернутися до переговорів щодо стратегічних озброєнь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США планують почати переговори з Росією щодо заміни Договору про СНО, що закінчується в 2026 році, але конкретних термінів відновлення діалогу в цій області немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника держсекретаря США з контролю над озброєннями Бонні Дженкінс.

Вона зазначила, що дві країни протягом декількох років показували прогрес у скороченні ядерного арсеналу.

"Ми сподіваємося отримати нову угоду. Новий договір про СНО закінчується у 2026 році. Ми хочемо повернутися за стіл переговорів і почати діалог з Росією. Як тільки Росія буде діяти сумлінно, у нас немає конкретних термінів, коли це станеться. Але це параметри, які ми розглядаємо", - сказала Дженкінс.

Договір СНО-3

США і Росія у 2013 році уклали договір СНО-3 терміном на 10 років щодо скорочення кожної зі сторін розгорнутих ядерних боєзарядів до 1500. При цьому кількість міжконтинентальних балістичних ракет, підводних човнів і стратегічних бомбардувальників-ракетоносців не має перевищувати 700 одиниць.

Договір набув чинності 2011 року, а у 2021-му його продовжили ще на п'ять років.

Нагадаємо, 1 серпня президент США Джо Байден заявив, що готовий обговорювати з Росією нову систему з контролю над ядерною зброєю. Але для переговорів потрібен "добросовісний партнер".

У червні посол Росії в США Анатолій Антонов запропонував Вашингтону приступити до переговорів з розробки договору, який прийде на зміну СНО-3.

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