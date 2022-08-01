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Байден хоче обговорити з Росією нову систему контролю над ядерною зброєю

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Вашингтон, Понеділок 01 серпня 2022 15:02
Байден хоче обговорити з Росією нову систему контролю над ядерною зброєю Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Джо Байден заявив, що готовий обговорювати з Росією нову систему з контролю над ядерною зброєю. Але для переговорів потрібен "добросовісний партнер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Зазначається, що відповідну заяву Байден зробив напередодні 10-ї Конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Він запевнив, що США готові сісти за стіл переговорів з Росією, щоб обговорити нову стратегію для заміни СНО-3, термін дії якого закінчиться у 2026 році.

"Для переговорів потрібен добросовісний партнер, готовий діяти. А жорстока і неспровокована агресія Росії в Україні порушила мир в Європі і являє собою посягання на фундаментальні принципи міжнародного порядку", - йдеться в заяві.

Байден порадив Росії продемонструвати своє бажання відновити роботу, а також наполягає, щоб до переговорів приєднався Китай.

За словами американського лідера, США розробили пропозиції для повернення до повного дотримання СВПД, щоб Іран не отримав ядерну зброю.

Договір СНО-3

США і Росія у 2013 році уклали договір СНО-3 терміном на 10 років щодо скорочення кожної зі сторін розгорнутих ядерних боєзарядів до 1500. При цьому кількість міжконтинентальних балістичних ракет, підводних човнів і стратегічних бомбардувальників-ракетоносців не повинна перевищувати 700 одиниць.

Договір набув чинності 2011 року, а у 2021-му його продовжили ще на п'ять років.

Раніше ми повідомляли, що в США пригрозили Ірану, щоб не допустити створення Тегераном ядерної зброї.

При цьому в Ірані заявили, що мають можливості для створення атомної бомби, але не планують цього робити.

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