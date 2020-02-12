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США готові і надалі підтримувати Україну на її шляху до Європи, - екс-посол

Новини » Політика     12.02.2020 - 20:32
США готові і надалі підтримувати Україну на її шляху до Європи, - екс-посол
Фото: екс-посол США в Україні Джон Гербст (ldaily)

Секретар РНБО зустрівся з представниками Атлантичної ради

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов провів зустріч з представниками Атлантичної ради: екс-послом США в Україні Джоном Гербстом та президентом і генеральним директором Фундації США-Росія Селест Уоллендер. Про це йдеться у повідомленні прес-служби РНБО.

Під час зустрічі сторони обговорили питання двостороннього співробітництва та можливості його подальшого розвитку.

"Сторони обмінялися думками щодо ефективності діяльності міжнародних безпекових структур і необхідності об'єднання міжнародних зусиль у протистоянні гібридним загрозам. Секретар РНБО України також відзначив, що крім прямої військової агресії, проти України ведеться кібернетична та інформаційна війна, і не лише всередині країни, а й у США та Європі. Данілов наголосив на необхідності посилення співпраці у цій сфері", - йдеться у повідомленні.

Гербст запевнив у незмінності позиції США щодо необхідності відновлення суверенітету України над анексованим Кримом та тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської областей.

США готові і надалі підтримувати Україну на її шляху до Європи, - екс-посол

Фото: зустріч секретаря РНБО з представниками Атлантичної ради (rnbo.gov.ua)

"США готові і надалі підтримувати Україну на її шляху до Європи та у боротьбі за відновлення територіальної цілісності", - зазначив Гербст.

Нагадаємо, раніше Гербст заявляв, що Сполучені Штати Америки разом із Україною зацікавлені, щоб Російська Федерація зазнала поразки на Донбасі.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати Америки готують нові санкції проти "Північного потоку-2", на той випадок, якщо Росія все-таки спробує добудувати газопровід.

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