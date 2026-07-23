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США "готовы вмешаться" в войну РФ против Украины, но есть условие, - Рубио

13:19 23.07.2026 Чт
2 мин
Глава Госдепа США раскрыл план Трампа
aimg Юлия Капитонова
Фото: Марк Рубио, государственный секретарь США (Getty Images)

США готовы вмешаться в ход российско-украинской войны, как только появится реальная возможность достичь мирного соглашения.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам американского дипломата, США все еще готовы сделать все возможное для подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой.

"Мы готовы сыграть любую положительную роль, которую сможем, чтобы покончить с войной. Для этого понадобится нечто, с чем смогут согласиться и Россия, и Украина", - подчеркнул Рубио.

Об этом он заявил после завершения переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 23 июля в Маниле.

Более того, глава Госдепа публично признал, что предыдущие усилия команды Трампа в этом вопросе были безуспешными.

Однако Вашингтон готов продолжить работу, если заметит значительные изменения.

"Если условия и обстоятельства изменились так, что это стало возможным, мы готовы действовать. Президент предан этому делу, и каждый день, если мы увидим возможность изменить ситуацию к лучшему, мы это сделаем", - пообещал Рубио.

Американский дипломат также добавил, что Трамп считает российско-украинскую войну "глупой" и "бессмысленной".

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