США готовы отвечать на эскалацию со стороны Ирана на Ближнем Востоке

В США заявили, что готовы давать ответ на любую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке со стороны Ирана или других его союзников.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка видит потенциал для эскалации войны в регионе из-за действий Ирана. По его словам, войска США готовы действовать в ответ.

"Мы принимаем меры, чтобы эффективно защитить наших военных в этом регионе", - сказал Блинкен.

Госсекретарь заверил, что США не желают распространения конфликта, но готовы реагировать в случае необходимости.

А министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты будут принимать "ответные меры" в ответ на любую эскалацию в конфликте Израиля и ХАМАС.

"Мы обеспокоены возможной эскалацией. На самом деле, мы видим перспективу значительной эскалации атак на наши войска и наших людей во всем регионе. Мы сохраняем право защищать себя и, без колебаний, будем принимать соответствующие меры", - добавил Остин.

Удар по базам США на Ближнем Востоке

20 октября сообщалось, что два дня подряд военные базы США на Ближнем Востоке подвергались ударам с воздуха. Сначала была атакована американская база в Сирии, в тот же день произошли попытки атак беспилотников в Ираке.

Кроме этого, на следующий день под ударом оказались две военные базы США в Сирии и авиабаза в Ираке. Сообщалось о незначительных ранениях среди сил коалиции.

После этого США развернули дополнительные силы ПВО по всей территории Ближнего Востока.

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