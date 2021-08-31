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Узбекистан не відкриє кордон з Афганістаном найближчим часом, - МЗС

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Узбекистан, Вівторок 31 серпня 2021 07:36
Узбекистан не відкриє кордон з Афганістаном найближчим часом, - МЗС Фото: Узбекистан не планує відкривати кордони з Афганістаном (piqsels.com)
Автор: Наталья Скороход

Кордон Узбекистану з Афганістаном закрита і його не відкриють найближчим часом. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Узбекистану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ
Республіки Узбекистан.

У заяві Міністерства сказано, що з метою забезпечення безпеки нині Узбецько-афганський кордон повністю закритий і наземний перетин через КПП "Термез" не здійснюється.

Також там заявили, що найближчим часом кордон відкривати не збираються.

"У найближчій перспективі відкриття КПП "Термез" на узбецько-афганському кордоні не планується", - йдеться в повідомленні.

Також узбецька влада заявляє, що каратиме за будь-які спроби перетину кордону.

"Будь-які спроби перетину кордону, незалежно від їх причин, будуть припинятися відповідно до законодавства Республіки Узбекистан", - заявили в МЗС Узбекистану.

Також там підтвердили, що не прийматимуть біженців з Афганістану.

"Міністерство закордонних справ знову заявляє, що Республіка Узбекистан не приймає афганських біженців на своїй території, сприяє в транзиті, що передбачає їх строго обмежене за часом перебування в країні", - заявили в Узбекистані.

Нагадаємо, що про труднощі з перетином афганцями кордону з Узбекистаном повідомлялося і раніше. Афганцям відмовляють у візах.

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