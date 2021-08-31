Узбекистан не відкриє кордон з Афганістаном найближчим часом, - МЗС
Кордон Узбекистану з Афганістаном закрита і його не відкриють найближчим часом. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Узбекистану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ
Республіки Узбекистан.
У заяві Міністерства сказано, що з метою забезпечення безпеки нині Узбецько-афганський кордон повністю закритий і наземний перетин через КПП "Термез" не здійснюється.
Також там заявили, що найближчим часом кордон відкривати не збираються.
"У найближчій перспективі відкриття КПП "Термез" на узбецько-афганському кордоні не планується", - йдеться в повідомленні.
Також узбецька влада заявляє, що каратиме за будь-які спроби перетину кордону.
"Будь-які спроби перетину кордону, незалежно від їх причин, будуть припинятися відповідно до законодавства Республіки Узбекистан", - заявили в МЗС Узбекистану.
Також там підтвердили, що не прийматимуть біженців з Афганістану.
"Міністерство закордонних справ знову заявляє, що Республіка Узбекистан не приймає афганських біженців на своїй території, сприяє в транзиті, що передбачає їх строго обмежене за часом перебування в країні", - заявили в Узбекистані.
Нагадаємо, що про труднощі з перетином афганцями кордону з Узбекистаном повідомлялося і раніше. Афганцям відмовляють у візах.