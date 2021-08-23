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США евакуювали з Афганістану близько 30 тисяч осіб, - Блінкен

Автор: Анна Полисученко

США евакуювали з Афганістану близько 30 тисяч осіб. Це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Voice of America.

Глава американської дипломатії повідомив, що з початку евакуаційної кампанії в кінці липня на військових і чартерних рейсах з аеропорту Кабула було вивезено близько 30 тисяч осіб, включаючи 8 тисяч за останню добу. Це громадяни США і місцеві жителі з уразливих груп.

Блінкен зазначив, що адміністрація залучила комерційні авіакомпанії до перевезень людей з третіх країн, куди вони доставляються з Кабула і залишаються там на час перевірки.

"Ми уклали угоди приблизно з двома десятками країн на чотирьох континентах, які допомагають або незабаром допоможуть нам у вивезенні людей з Кабула", - підкреслив Блінкен.

Нагадаємо, що раніше США замовили комерційні літаки для допомоги в евакуації з Афганістану.

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