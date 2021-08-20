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США евакуювали майже 9 тисяч людей з Афганістану

Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки планують прискорити процес евакуації афганців та своїх громадян. Наразі з країни забрали майже 9 тисяч осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Це небезпечно для наших військ, які там працюють, щоб вивести людей. Тому ми намагаємося рухатися швидко", - заявила директор з комунікації Білого дому Кейт Бедінгфілд.

Також США продовжують переговори з бойовиками "Талібану", аби гарантувати безпечний проїзд до аеропорту Кабулу. Наразі невідомо скільки ще американців перебувають на території Афганістану.

Джо Байден, зі свого боку, відчуває моральний обов'язок перед афганцями, які допомагали військовослужбовцям США й також хочуть втекти з країни.

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АфганистанКабул