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США Цього тижня введуть додаткові санкції проти Росії, - Білий дім

Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США оголосять про нові санкції проти Росії на цьому тижні. Обмеження узгоджуються з союзниками і партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ви можете очікувати подальших оголошень про санкції (проти Росії - ред.) на цьому тижні", - цитує агентство радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

За його словами, США погоджують новий пакет санкцій з союзниками і партнерами. На цьому тижні планується оголосити про додаткові елементи економічного тиску на Росію.

Нагадаємо, раніше в Держдепі США анонсували введення нових санкцій проти Росії після публікації про масові вбивства мирних жителів у Бучі.

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