США і ЄС запустять партнерство для передачі covid-вакцин бідним країнам, - Байден

США і Євросоюз запускають партнерство з безкоштовної передачі вакцин від коронавірусу бідним країнам. Крім цього Вашингтон і Брюссель почнуть боротьбу з дезінформацією про щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена .

"Ми запускаємо партнерство США і ЄС з вакцин з метою працювати більш тісно разом з нашими партнерами і розширювати глобальну вакцинацію", - сказав Байден, відкриваючи саміт по боротьбі з пандемією коронавірусу.

За його словами, США і ЄС зобов'язуються безоплатно передавати, а не продавати, вакцини від коронавірусу бідним країнам. Байден також додав, що в рамках партнерства почнеться боротьба з дезінформацією навколо прищепної кампанії.

Американський лідер додав, що цього року США планують провести багатосторонню нараду щодо боротьби з пандемією коронавірусу. Байден запропонував організувати таку зустріч у першому кварталі 2022 року.