У США та Євросоюзі відреагували на призначення нового очільника САП

У Вашингтоні привітали призначення Олександра Клименка на посаду керівника САП. Адже Спеціалізована антикорупційна прокуратура є ключовим елементом захисту України від впливу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла США в Україні Бріджет Брінк.

"США вітають призначення Олександра Клименка на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його офіс відіграє вирішальну роль в антикорупційній інфраструктурі України та є ключовим елементом захисту України від впливу та агресії Росії", - зазначила дипломатка.

Брінк також вказала, що з нетерпінням чекає на співпрацю з новим генеральним прокурором Андрієм Костіним і САП у підтримці верховенства права, яке є надзвичайно важливим для незалежного та процвітаючого майбутнього України.

Реакція ЄС

Глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас на своїй сторінці у Twitter наголосив, що, призначивши Клименка, Україна виконала одну з рекомендацій, які супроводжували отримання статусу кандидата в ЄС.

"Довгий процес відбору завершився. Бажаю пану Клименку сили та мужності", - додав він.