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У США та Євросоюзі відреагували на призначення нового очільника САП

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Четвер 28 липня 2022 15:17
У США та Євросоюзі відреагували на призначення нового очільника САП Фото: У США привітали призначення нового очільника САП (скриншот з відео)
Автор: Олег Васьків

У Вашингтоні привітали призначення Олександра Клименка на посаду керівника САП. Адже Спеціалізована антикорупційна прокуратура є ключовим елементом захисту України від впливу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла США в Україні Бріджет Брінк.

"США вітають призначення Олександра Клименка на посаду очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його офіс відіграє вирішальну роль в антикорупційній інфраструктурі України та є ключовим елементом захисту України від впливу та агресії Росії", - зазначила дипломатка.

Брінк також вказала, що з нетерпінням чекає на співпрацю з новим генеральним прокурором Андрієм Костіним і САП у підтримці верховенства права, яке є надзвичайно важливим для незалежного та процвітаючого майбутнього України.

Реакція ЄС

Глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас на своїй сторінці у Twitter наголосив, що, призначивши Клименка, Україна виконала одну з рекомендацій, які супроводжували отримання статусу кандидата в ЄС.

"Довгий процес відбору завершився. Бажаю пану Клименку сили та мужності", - додав він.

Нагадаємо, 21 грудня 2021 року комісія з обрання керівництва САП за результатом конкурсу оголосила, що переміг Клименко, набравши 246 балів.

Офіс генпрокурора 27 липня дійшов до висновку, що Клименко відповідає вимогам законів "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції", а також доступу до державної таємниці.

Наступного дня, 28 липня, новий генеральний прокурор Андрій Костін призначив Клименка головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Клименко став новим керівником САП
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