США та ЄС оприлюднили угоду про постачання до Європи більшого обсягу скрапленого газу

Пакт, про який було оголошено під час візиту президента США Джо Байдена до Брюсселя, слідує за днем трьох самітів у столиці ЄС, на яких лідери засудили вторгнення Росії в Україну і запропонували нову підтримку Києву.

"Сполучені Штати будуть працювати з міжнародними партнерами і прагнути забезпечити додаткові обсяги СПГ для ринку ЄС у розмірі не менше 15 млрд кубометрів в 2022 році з очікуваним збільшенням в майбутньому", - йдеться в інформаційному бюлетені Білого дому.

У бюлетені говориться, що довгострокова мета буде полягати в тому, щоб забезпечити, принаймні, до 2030 року близько 50 млрд кубометрів на рік додаткового СПГ з США.

Лідери ЄС обговорять у п'ятницю, що ще вони можуть зробити, щоб знизити високі рахунки за електроенергію. Іспанія, Греція та інші країни виступатимуть за обмеження цін на електроенергію і втручання в ринок, в той час як група, в яку входять Німеччина і Нідерланди, буде чинити опір і прагнути відстрочити такі кроки.

Спірне питання про те, чи слід вводити ембарго на постачання російських енергоресурсів, на додачу до цілого ряду санкцій, вже спрямованих проти Москви, також виникне, але рішення не очікується.

Росія забезпечує 40% потреб ЄС в газі і більше чверті імпорту нафти. Ті, хто найбільше залежить від цих поставок, зокрема Німеччина, не хочуть робити кроки, які могли б мати серйозні економічні наслідки.

27 лідерів також зобов'язуються почати спільні закупівлі газу і заповнення сховищ до наступної зими, щоб створити буфер на випадок подальших проблем з поставками.