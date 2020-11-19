Колишній офіцер спецназу США зізнався, що працював на російську розвідку

Фото: Пітер Деббинс (скріншот)

Колишній офіцер спецназу США Пітер Деббінс визнав себе винним у змові з працівниками російської розвідки. Деббінс надавав їм інформацію про американську національну оборону.

Про це пише "Голос Америки".

Повідомляється, що Деббінс почав співпрацювати з російськими спецслужбами у грудні 1996 року. Аж до січня 2011 року він передавав росіянам інформацію, що стосується національної оборони США, зустрічався з агентами російських спецслужб і періодично бував в Росії.

У 1997 році російська розвідка привласнила Деббінсу агентурний псевдонім, тоді ж він підписав заяву, в якій підтвердив, що "бажає служити Росії".

Деббинс надавав агентів російської розвідки інформацію про діяльність хімічних частин і підрозділів спеціального призначення, в яких він служив. У 2008 році, після припинення служби, він передав російській розвідці секретну інформацію, що стосується його служби, а також надав імена та особисті дані колишніх товаришів по службі-спецназівців.

Вирок Деббінсу винесуть 26 лютого 2021 року. Максимальне покарання, яке загрожує за пред'явленими йому звинуваченнями - довічне позбавлення волі.

Раніше підозрюваних в шпигунстві російських дипломатів вислала Словаччина.

Крім того, Норвегія висилала російського дипломата через шпигунський скандал.