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В США дважды подожгли урны для голосования: сотни бюллетеней уничтожены

Фото: в двух штатах США подожгли урны для голосования (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В двух штатах США за менее чем за неделю до выборов президента подожгли урны для голосования. Сгорели сотни бюллетеней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Инциденты произошли на северо-западе США в Портленде (штат Орегон) и Ванкувере (штат Вашингтон) в понедельник, 28 октября. В Портленде в результате пожара не много бюллетени были уничтожены, но в Ванкувере сгорели сотни. Полиция идентифицировала подозрительный автомобиль Volvo S-60 2001-2004 годов возле пожара в Портленде.

Считается, что эти инциденты связаны с третьим случаем, произошедшим 8 октября в Ванкувере. Тогда попытались поджечь избирательный ящик.

The New York Times со ссылкой на правоохранительные органы сообщила, что в обоих городах были найдены зажигательные устройства с надписями "Освободите Газу". Следователи ищут причастных к поджогам. Правоохранители устанавливают, являются ли подозреваемые пропалестинскими активистами или провокаторами.

Издание CNN связалось с полицейским бюро Портленда, которое отказалось комментировать сообщения о надписях на устройствах, но отметило, что их отправили на судебно-медицинскую экспертизу, где их исследуют на наличие "уникальных надписей и обозначений".

По словам наблюдателей, урну для голосования в Портленде уже заменили, а правоохранители в Малтноме и Ванкувере планируют усилить патрулирование урн.

 

Выборы в США

Во вторник, 5 ноября, в США пройдут выборы президента. Главными претендентами на пост президента являются представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов Камала Харрис.

По последнему опросу Reuters, Харрис почти потеряла преимущество над Трампом. У нее уровень поддержки 44% избирателей, а у Трампа - 43%.

Больше о кандидатах в президенты США - узнайте в материале РБК-Украина.

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