RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США думают над целесообразностью дальнейшего использования дронов над Черным морем, - CNN

Фото: США рассматривает целесообразность продолжения разведки в Черном море дронами (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Соединенные Штаты Америки рассматривают целесообразность продолжения разведывательных операций с использованием беспилотников над Черным морем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Издание отмечает, что после сбития MQ-9 Reaper Россией Америка не прекратила полеты над Черным морем, однако сейчас военные "внимательно изучают" маршруты дронов и как лучше снизить риск эскалации из РФ.

Пентагон сравнивает плюсы и минусы выполнения миссий с помощью беспилотников. Кроме того, отмечается, что в США есть и альтернативные методы сбора разведданных: например, спутники-шпионы.

Напомним, российский самолет Су-27 сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper , ведущий разведку в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Россия же заявила, что не имеет отношения к падению беспилотника.

Подробнее об инциденте с дроном MQ-9 Reaper – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони