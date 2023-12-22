США разрешили крупнейшему банку Британии продать свой бизнес в РФ

Соединенные Штаты Америки разрешили крупнейшему банку Британии HSBC продать свой бизнес в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"В пятницу Соединенные Штаты выдали генеральную лицензию, разрешающую некоторые операции с российским "Экспобанком", который находится под санкциями, до 21 марта", - говорится в материале.
Отмечается, что "Экспобанк" предложил купить подразделение HSBC в России, и генеральная лицензия должна облегчить долгожданный уход британского кредитора из страны.
США ввели санкции против "Экспобанка" ранее в этом месяце.
Что известно о HSBC
Британский международный коммерческий банк со штаб-квартирой в Лондоне, по рыночной капитализации является крупнейшим в Европе и одним из крупнейших в мире.
Основан в 1865 году в Гонконге как "The Hongkong and Shanghai Bank" (Банк Гонконга и Шанхая) для сопровождения торговых операций между Европой и Китаем, позже название было изменено на "The Hongkong and Shanghai Banking Corporation" (HSBC).
После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решил продать свой бизнес в России.
В сентябре сообщалось, что банк HSBC прекратит коммерческие платежи бизнес-клиентов в РФ и Беларуси.
Также японский ритейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех собственных магазинов в Рф. Таким образом, компания прекратила вести бизнес в этой стране.
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