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США доставлять своїх астронавтів на Місяць в найближчі п'ять років, - Пенс

Новини » Політика    26.03.2019 - 21:14
США доставлять своїх астронавтів на Місяць в найближчі п'ять років, - Пенс
Фото: Майк Пенс (flickr/Gage Skidmore)

У складі майбутньої місії вперше ступить на поверхню Місяця жінка-астронавт

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що США через п'ять років відправлять на Місяць американський екіпаж. Про це повідомляє NYT.

Крім того, Пенс під час виступу в Хантсвіллі заявив, що у складі майбутньої місії вперше ступить на поверхню Місяця жінка-астронавт.

"США були першою країною, яка Місяця в XX столітті, і ми будемо першою країною, яка відправила астронавтів на Місяць в XXI столітті... Я тут перебуваю за дорученням президента США і хочу заявити співробітникам Центру космічних польотів імені Маршалла і всім американцям про те, що політикою нинішньої адміністрації є повернення американських астронавтів на Місяць протягом п'яти років", - заявив він

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що космічні війська, створення яких було анонсовано в серпні 2018 адміністрацією Трампа, будуть сформовані не пізніше ніж у 2020 році.

Пенс, який очолює Національну космічну раду, розповів, що президент США Дональд Трамп незабаром проситиме Конгрес об'єднати в одну структуру військових і цивільних експертів, які відповідають за безпеку в космосі.

 

 

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