У США допустили зростання цін на нафту Brent вище 173 доларів до 2050 року

Міністерство енергетики США опублікувало щорічний прогноз за цінами на нафту. Згідно з ним, ціни на нафту марки Brent можуть зрости до 173 доларів за барель до 2050 року.

Про це йдеться в прогнозі Міненерго США.

Такий розвиток подій у США вважають самим оптимістичним "сценарієм високих цін". У базовому варіанті ціна на нафту повинна зрости до 95 доларів за барель, при "сценарії низьких цін" - опуститься до рівня 48 доларів.

Раніше РБК-Україна писало, що інвестиційний банк Goldman Sachs дав прогноз, згідно з яким ціни на нафту можуть вирости до 65 доларів за барель до липня 2021 року. Зростання пов'язане з напругою на нафтовому ринку і повільним відновленням попиту.

Також повідомлялося, що в січні нафту Brent досягла 11-місячного максимуму в 57,42 доларів.

При цьому за прогнозом Світового банку, світові ціни на нафту в 2021 році залишаться близькими до поточних рівнів. В середньому вони складуть 44 долара за барель. Зростання цін очікується в 2022 році, тоді нафта подорожчає до 50 доларів за барель у 2022 році.