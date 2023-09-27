США допустили Израиль к программе безвизового режима

Отмечается, что Штатам все еще нужно время, чтобы подготовить свои электронные системы к вступлению Израиля в безвизовую программу, но представители администрации Байдена на брифинге для журналистов во вторник перед официальным объявлением заявили, что рассчитывают ввести их в действие к 30 ноября.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр внутренней безопасности Израиля Алехандро Майоркас сделали соответствующие официальные заявления 27 сентября.

Теперь израильтяне смогут путешествовать в Штаты без визы через 2 месяца после того, как страна выполнит все требования, включая ослабление ограничений для американцев палестинского происхождения.

Также для допуска к программе, которая позволяет путешественникам оставаться в стране без визы на срок до 90 дней, Вашингтон требует от Израиля выполнения требований по таким вопросам, как борьба с терроризмом, правоохранительная деятельность, иммиграционное обеспечение, безопасность документов и пограничный контроль.

Те, кто использует систему подачи заявок ESTA, получат ответ в течение 72 часов и получат двухлетнюю визу, подходящую для многократных поездок.

Вопрос безвиза для Израиля

Напомним, еще в октябре 2021 года министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что США рассматривают возможность добавления четырех стран в свою программу безвизового въезда. Это Израиль, Кипр, Болгария и Румыния.

За последние два года Израиль соответствовал двум из трех наиболее важных критериев, и изо всех сил пытался выполнить третье - требование взаимности, которое означает, что ко всем гражданам США, включая американцев палестинского происхождения, должно относиться одинаково во время поездок в Израиль или через него.

Программой безвизового въезда в страну (VWP) управляет Министерство внутренней безопасности, которое в настоящее время позволяет гражданам 40 стран, в основном европейских и азиатских, приезжать в США на три месяца без виз.

Ранее сообщалось, что как ожидается, объявление о безвизе будет сделано через несколько дней после того, как президент Джо Байден встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.