США допускают участие россиян в Олимпийских играх в нейтральном статусе

США не против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 и 2026 года, если они не будут представлять свою страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера CNN Наташи Бертран.

"Пресс-секретарь Белого дома заявил, что США не против того, чтобы отдельные спортсмены из России или Беларуси соревновались и проходили квалификацию на Летние Олимпийские игры 2024 года и Зимние игры 2026 года, если "совершенно ясно", что они не представляют своих стран" , - написала журналистка.

Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

Кроме того, президент МОК Томас Бах заявил, что хочет, чтобы спортсмены из России и Беларуси смогли принять участие в Играх в Париже, даже если российская война против Украины будет продолжаться. Президент Франции Эммануэль Макрон также считает, что россияне и белорусы примут участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

Также мы сообщали, что организаторы Олимпиады в Париже подтвердили допуск россиян и белорусов к участию.

Однако решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже еще не принято, обсуждается вопрос их участия в соревнованиях в Азии.

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