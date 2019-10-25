У США допитають представників Білого дому і Держдепартаменту в рамках імпічменту Трампа

Демократи Палати представників США у п'ятницю, 25 жовтня, відправили порядку чиновників Білого дому і Державного департаменту у рамках розслідування імпічменту президента Америки Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що свідчення повинні дати в. про. директора Адміністративно-бюджетного управління Білого дому Рассел Воут, заступник директора Програм національної безпеки Майкл Даффі і радник Держдепу Ульріх Брехбуль.

Даффі повинен з'явитися для дачі свідчень 5 листопада, Воут і Брехбуль - 6 листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адвокати колишнього радника президента США з питань нацбезпеки Джона Болтона ведуть переговори з комітетами Палати представників про дачі свідчень в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа.

Також РБК-Україна писало, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем вніс до Сенату резолюцію із засудженням розпочатої Конгресом процедури імпічменту президента Дональда Трампа. За його словами, на початку процедури були упущені важливі кроки, які на даний момент роблять імпічмент небезпечним і порушують законодавчі норми США.