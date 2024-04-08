США помогут защитить украинские банки и финансовую систему от киберугроз
Национальный банк Украины продолжает сотрудничество с Министерством финансов США в области кибербезопасности в банковском и финансовом секторах Украины. С этой целью подписан Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, сотрудничество и позволит и дальше поддерживать эффективную систему защиты банков и финансовых учреждений от киберугроз, в частности в условиях военного положения, и обеспечивать постоянство финансовых рынков.
"Укрепление кибербезопасности и совместное противодействие актуальным киберугрозам крайне важны для стабильной и непрерывной работы украинского финансового сектора. Особенно актуален этот вопрос в условиях гибридной войны, которую уже третий год РФ ведет против Украины в дополнение к полномасштабной военной агрессии", - сказал он.
В свою очередь, Тодд Конклин, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры, заявил, что Министерство финансов США продолжает выступать за сильную украинскую экономику, которая требует устойчивости критической инфраструктуры финансового сектора. "Наше постоянное партнерство с НБУ усиливает эту устойчивость, обеспечивая поток информации о новых угрозах кибербезопасности", - сказал он.
По его словам, эти усилия не только укрепляют кибербезопасность в Украине, но и позволяют команде Министерства финансов США опережать риски для собственного сектора финансовых услуг.
"Угрозы, с которыми сталкиваются наши коллеги в Киеве, вероятно будут направлены и на Соединенные Штаты. Тесное сотрудничество и постоянный обмен информацией помогают обеим странам оставаться наготове", - добавил он.
Меморандум
Меморандум вступил в силу 4 апреля 2024 года. Он определяет методы обмена информацией об угрозах кибербезопасности и инциденты, участников киберугроз, а также позволяет сторонам проводить совместные учения, эксперты форумы и т.д.
Целью этого документа является организация взаимодействия между НБУ и Министерством финансов США для:
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реализации механизмов обмена информацией в сфере кибербезопасности и актуальных киберугроз;
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дальнейшего развития Центра киберзащиты Национального банка (CSIRT-NBU);
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разработка и реализации мер поддержки Национального банка по вопросам кибербезопасности в банковском и финансовом секторах Украины.
Защита от киберугроз
Национальный банк еще в 2021 году разработал документ, устанавливающий требования к функционированию системы киберзащиты в банковской системе Украины . Речь идет об определении субъектов системы киберзащиты и основных принципах их взаимодействия.