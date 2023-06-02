США помогут Украине построить "армию будущего", - Блинкен

По словам Блинкена, предпосылкой к переговорам Киева и Кремля является сильная Украина, которая способна сдерживать и защищать себя от любой агрессии. Также он добавил, что инвестиции в силу Украины не вредят дипломатии, а наоборот - прокладывают к ней путь.

Глава Госдепа отметил, что США помогут создать "украинские Вооруженные силы будущего".

"Это означает - современные военно-воздушные силы, интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, современные танки и бронемашины, национальный потенциал для производства боеприпасов, а также обучение и поддержку для укрепления боевой готовности сил и техники", - пояснил Блинкен.

Российское вторжение - пример провала

Как отметил Блинкен, Россия сейчас находится в худшем положении, чем до начала полномасштабного вторжения. Российский диктатор Владимир Путин показал слабость во всех своих планах.

"Когда вы смотрите на долгосрочные стратегические цели и задачи президента Путина, нет никаких сомнений: Россия сегодня в значительно худшем положении, чем до полномасштабного вторжения. Там, где Путин стремился проецировать силу, он показал слабость. Там, где он планировал разделить, он объединил", - добавил госсекретарь США.

Саммит в Вильнюсе и новая помощь

Члены НАТО планируют объявить о новом мощном пакете военной помощи Украине во время саммита Альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

Как отметил Блинкен, союзники поддерживают обязательства, взятые на себя во время Бухарестского саммита НАТО в 2008 году, когда пообещали Киеву членство в Альянсе. По его словам, основное внимание сегодня уделяется укреплению отношений Украины и НАТО, а также приведению нашей страны к стандартам последнего.

Стоит добавить, что Киев, со своей стороны, ожидает услышать на саммите определенные договоренности по гарантиям безопасности на фоне войны.