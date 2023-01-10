США помогут Японии усилиться морпехами и фоне угрозы со стороны Китая

"Прибрежный полк морской пехоты (MLR) будет создан в течение нескольких лет в рамках перегруппировки Корпуса морской пехоты в префектуре южного острова на фоне усиления военной деятельности Китая в Восточно-Китайском море", - пишет издание, ссылаясь на источники.

Ожидается, что этот план будет рассмотрен на встрече по безопасности "Два плюс два" с участием министров иностранных дел и обороны Японии и США, которая состоится в 11 января в Вашингтоне.

"Китай наращивает свою военную активность в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, его корабли береговой охраны неоднократно заходили в территориальные воды Японии вокруг островов Сэнкаку, группы необитаемых островов, контролируемых Токио, на которые претендует Китай", - обращает внимание издание.

В ответ в Японии выразили надежду, что новое подразделение на Окинаве будет противостоять потенциальному продвижению китайских военных.

В то же время в СМИ также отмечают, что планы создания нового подразделения на Окинаве могут вызвать негативную реакцию местных жителей, ведь уже сейчас большая часть острова используется для размещения военных США.

Как итог отмечается, что в своих трех ключевых оборонных документах, обновленных в прошлом месяце, правительство Японии пообещало усилить подразделения Сил самообороны на Окинаве для защиты юго-западных отдаленных островов, в то же время назвав Китай "наибольшим стратегическим вызовом".

Напомним, ранее мы сообщали о намерении Японии увеличить численность войск на Окинаве из-за угрожающей активности Китая.

Также стало известно, что Япония обнародовала крупнейший план наращивания своей военной силы со времен Второй мировой войны. Правительство страны заложило 320 миллиардов долларов на следующие пять лет для усиления обороны.

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