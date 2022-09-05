RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США мають бути готові до припинення існування Росії у її нинішньому вигляді, - генерал Ходжес

Фото: Американський генерал Бен Ходжес (twitter.com / litdelnato)
Автор: Олег Васьків

Нині кожен у світі має можливість стати свідком кінця Росії в її нинішньому вигляді. До цього потрібно бути готовими, саме тому військові цілі Сполучених Штатів повинні включати "деімперіалізацію" РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter колишнього командувача військами США в Європі Бена Ходжеса.

Так, генерал прокоментував слова колишнього американського посла у НАТО Курта Волкера про те, що "імперіалістичні війни" Москви проти її сусідів почалися не в Україні, а в Грузії.

"Я думаю, що військові цілі США у цьому конфлікті мають включати "деімперіалізацію" Росії. Мені здається, що ми бачимо початок кінця РФ у її нинішньому вигляді. Ми маємо бути готові до цього", - зазначив Ходжес.

Він додав, що світ не був готовий до розпаду СРСР, тому не варто повторювати помилок минулого.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти вже почали втікати з Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України