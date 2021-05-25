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З США депортують росіянина через спробу кібератаки на Tesla

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США, Вівторок 25 травня 2021 04:38
З США депортують росіянина через спробу кібератаки на Tesla Фото: суддя постановив стягнути з росіянина 14 825 доларів (flickr)
Автор: Даша Харченко

Окружний суд Невади засудив громадянина РФ Єгора Крючкова до 10 місяців утримання під вартою і депортації з США. Він визнав свою провину в спробі організувати кібератаку на комп'ютерну мережу компанії Tesla.

Про це повідомляє Associated Press.

Суд визнав Крючкова винним у змові з метою завдати шкоди комп'ютерним системам, йому загрожувало до п'яти років в'язниці і штраф до 250 тисяч доларів.

Крім депортації і вже відбутого арешту, суддя постановив стягнути з росіянина 14 825 доларів компенсації витрат на внутрішнє розслідування.

Крючкова заарештували в серпні 2020 року, на той момент йому було 27 років.

Мін'юст США не називав компанію, на яку робилася атака, проте генеральний директор Tesla Ілон Маск підтверджував, що мова йде про Tesla.

Нагадаємо, нещодавно компанія Colonial Pipeline заявила, що потрапила під хакерську атаку, тому змушена була відключити частину своїх систем. Причетною до кібератаки вважають групу хакерів під назвою "DarkSide".

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