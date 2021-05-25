З США депортують росіянина через спробу кібератаки на Tesla

Окружний суд Невади засудив громадянина РФ Єгора Крючкова до 10 місяців утримання під вартою і депортації з США. Він визнав свою провину в спробі організувати кібератаку на комп'ютерну мережу компанії Tesla.

Про це повідомляє Associated Press.

Суд визнав Крючкова винним у змові з метою завдати шкоди комп'ютерним системам, йому загрожувало до п'яти років в'язниці і штраф до 250 тисяч доларів.

Крім депортації і вже відбутого арешту, суддя постановив стягнути з росіянина 14 825 доларів компенсації витрат на внутрішнє розслідування.

Крючкова заарештували в серпні 2020 року, на той момент йому було 27 років.

Мін'юст США не називав компанію, на яку робилася атака, проте генеральний директор Tesla Ілон Маск підтверджував, що мова йде про Tesla.