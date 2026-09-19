США, Дания и Гренландия подпишут сделку о безопасности в Арктике и Северной Атлантике

Ожидается, что правительства трех стран подпишут сделку на следующей неделе на полях Генеральной ассамблеи ООН. После подписания соглашение прежде чем вступить в силу, должно будет пройти необходимые парламентские процедуры.

"Радует, что мы приближаемся к заключению соглашения, которое обеспечивает и укрепляет безопасность Гренландии, Королевства Дания, США и западного альянса. Сделка признает интересы Гренландии и наше место в международном сотрудничестве. Это выгодно для всех нас", - сказал глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

В свою очередь премьер-министр Дании Месте Фредериксен тоже выразила радость в связи с тем, что есть перспектива заключения хорошей сделки. Она подчеркнула, что соглашение укрепит общую безопасность в Арктике и Североатлантического регионе, а также являются благоприятным для НАТО и Европы.

"И соглашения, которое одновременно признает суверенитет и территориальную целостность Королевства, а также право народа Гренландии на самоопределение", - резюмировала она.