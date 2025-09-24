В США мужчина открыл огонь в офисе миграционной службы: три человека ранены

Источники издания сообщили, что утром в среду, 24 сентября, в местном отделении миграционной службы в Далласе в результате стрельбы пострадали три человека.

Отмечается, что нападавший погиб в результате огнестрельного ранения. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что злоумышленник, вероятно, сам выстрелил в себя.

"Хотя мы еще не знаем мотивов, мы знаем, что наши правоохранители сталкиваются с беспрецедентным насилием против них. Это должно прекратиться", - заявила американский министр.