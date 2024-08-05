В США мужчина предстал перед судом из-за угроз расправы над Харрис
В США суд предъявил обвинения жителю штата Вирджиния Фрэнку Карилло, который угрожал вице-президенту Камале Харрис расправой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
66-летний Карилло был задержан за угрозы в адрес Харрис на консервативном сайте GETTR. В частности, он писал, что вице-президента "нужно сжечь заживо". В другом посте он пригрозил, что Харрис "пожалеет о своей попытке стать президентом".
Фигурант был задержан 2 августа. В ходе обыска в его доме агенты ФБР изъяли винтовку AR15, ручной пулемет и тысячи патронов.
Правоохранители считают, что Карилло "сознательно и умышленно угрожал лишить жизни и нанести телесные повреждения" Харрис. Всего было найдено 4 359 его сообщений с угрозами в адрес различных людей или групп, в том числе 19 сообщений, направленных против Харрис.
Угрозы в адрес Харрис Карилло опубликовал после того, как вице-президент начала участвовать в выборах.
BBC напоминает, что в США за угрозы президенту, вице-президенту или ряду другим чиновникам грозит до пяти лет тюрьмы.
Что предшествовало
Отметим, что Камала Харрис начала свое участие в выборах президента США после того, как президент Джо Байден решил снять свою кандидатуру.
Она уже провела несколько предвыборных митингов. Также Харрис допустила свое участие в дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом.
На прошлой неделе Харрис выбрали официальным кандидатом на президентских выборах от Демократической партии. Такое решение было принято большинством голосов.
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