У США членам мафіозного клану "Коза Ностра" висунули звинувачення

Фото: Мін'юст США (twitter.com TheJusticeDept)

Обвинувачені організували оборудки з надання позик під грабіжницькі відсотки

Міністерство юстиції США повідомляє, що прокурори у Філадельфії висунули представнику злочинної організації "Коза Ностра" та його поплічнику звинувачення в організації протизаконної оборудки з надання позик під грабіжницькі відсотки та вимаганні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву на сайті міністерства.

Вказано, що у п'ятницю було оголошено обвинувальний вирок.

"Обвинувальний висновок було оголошено сьогодні у Філадельфії, штат Пенсільванія, щодо ймовірного члена клану організованої злочинності "Коза Ностра" і його ймовірного поплічника. Обвинувачення включають різні злочини, пов'язані з наданням грабіжницьких позик, змови і виплати позик шляхом вимагання", - повідомляє Мін'юст США.

Обвинувачені були заарештовані.

Нагадаємо, наприкінці грудня в Італії затримали ватажка сицилійської мафії "Коза ностра" Сеттіміно Мінея і ще 45 членів мафії.

Як писало РБК-Україна раніше, у жовтні 2018-го італійська поліція спільно з Європейським поліцейським агентством (Європол) затримала на Сицилії одного з найбільш розшукуваних членів угруповання "Коза Ностра".

Додамо, у 2015 році в Італії затримали 11 близьких товаришів глави "Коза Ностри" Маттео Мессіни Денаро. Серед них і 77-річний Віто Гондола, який був "правою рукою" головного мафіозі Сицилії - керував комунікаційною мережею Денаро.