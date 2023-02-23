США из-за Китая и Индии предостерегали Путина от применения ядерки, - Блинкен

"Когда прошлой весной украинцы пошли в контрнаступление и добились значительного успеха, вы знаете, было определенное беспокойство, что Путин может отреагировать еще более иррационально. И из Москвы звучала риторика, которая предполагала, что они будут рассматривать возможность использования тактического ядерного оружия. Поэтому это вызвало беспокойство", - отметил Блинкен.

Поэтому американская сторона не только послала прямой месседж в Россию, в частности через министра Лаврова, но задействовала и другие каналы.

"Мы призывали - и я думаю успешно - другие страны, которые могли немного больше влиять на Россию тогда. В частности, Китай, а также такие страны как Индия, чтобы они напрямую поговорили с ним (Путиным - ред.) об их абсолютном неприятии любого использование ядерного оружия", - отметил госсекретарь США.

Он также отметил, что эти месседжи были переданы.

"Я думаю, что это имело эффект", - резюмировал Блинкен.