В США из-за снежной бури без света остались миллион домов, отменены тысячи авиарейсов

Отмечается, что сильный шторм обрушился на штаты Нью-Йорк и Мичиган, а сам шторм идет со Среднего Запада - региона в США, в котором расположена северная часть Великих Равнин и граница с Канадой. Здесь часто формируются зимние холодные циклоны, которые идут на Восточное побережье.

В этой части США отмечаются сильные метели - дороги во многих местах занесены снегом, вдобавок усилилось волнение на море.

Ранее десятки тысяч человек остались без света после снегопадов на северо-востоке США.

СМИ пишут, что на регион Новая Англия и отдельные районы штата Нью-Йорк выпало до полуметра снега.

Напомним, тропический шторм "Налгае", в октябре обрушившийся на Филиппины, унес жизни 72 человек. Еще 33 получили ранения.

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