США из-за активности России перебросили на Ближний Восток истребители F-22

"Истребители F-22 Raptors ВВС США переброшены в зону ответственности CENTCOM в рамках многогранной демонстрации поддержки и возможностей США в связи с поведением российских самолетов в регионе", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что такое поведение РФ непрофессионально.

В июне Соединенные Штаты и Саудовская Аравия возобновили переговоры о возобновлении в Судане режима прекращения огня и перемирия между противоборствующими сторонами. Бои в африканской стране бушуют уже восьмую неделю.

Истребители F-22

Это многоцелевой истребитель пятого поколения производства США, он способен не только бороться с вражескими истребителями, но и совершать наземные атаки, разведку и радиоэлектронную борьбу. По состоянию на 2020 год F-22 и F-35 – единственные серийные самолеты пятого поколения, стоящие на вооружении. Многие государства мира проявляют интерес к F-22, но американское законодательство запрещает экспорт этих самолетов.

В Судане бои продолжаются

Представители Сил быстрого реагирования в воскресенье заявили, что сбили истребитель после того, как армия "нанесла дерзкий удар с воздуха" по позициям их войск в северном Хартуме.

Военный источник сообщил агентству AFP, что самолет китайского производства потерпел аварию недалеко от базы Вади-Сейдна к северу от Хартума из-за "технической неисправности".

Очевидцы рассказали, что видели горящий самолет, летевший с юга на север столицы. Остальные говорили об авиаударах по позициям RSF на востоке города, сообщалось о жертвах среди гражданского населения.

Ситуация в Судане

Боевые действия вспыхнули 15 апреля в столице Судана между армией, возглавляемой фактическим лидером Абдель Фаттам аль-Бурханом, и RSF под командованием его заместителя, который стал соперником Мохамеда Хамдана Дагло.

С тех пор жестокие бои охватили Хартум и регион Дарфур на западе страны, заставляя жителей бежать или разбивать лагеря на несколько недель, поскольку запасы продовольствия и других жизненно важных товаров были истощены.

Губернатор Западного Дарфура Хамис Абакар заявил в воскресенье, что в штате царит "полный беспредел", и что вооруженные люди "захватили все, и ситуация полностью вышла из-под контроля".

В Судане последнее перемирие было заключено, чтобы оказать крайне необходимую гуманитарную помощь районам страны, опустошенным боевыми действиями.

По данным Проекта данных о местах и событиях вооруженных конфликтов, в Судане было убито более 1800 человек. Данные ООН говорят о том, что 1,2 миллиона человек были перемещены, а более 425 000 суданцев скрылись за границу. Также в ООН отмечают, что около 25 миллионов человек в стране нуждаются в помощи и защите.

На прошлой неделе Штаты ввели санкции против двух враждующих суданских генералов, обвинив обе стороны в "ужасном" кровопролитии.

Ранее сообщалось, что в суданском приюте умерло 60 детей , оказавшихся в ловушке из-за боев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .