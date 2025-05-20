США ждут от РФ условий перемирия с Украиной, чтобы лучше понимать Путина, - Рубио

По словам госсекретаря, Путин подходит к мирному процессу с холодной оценкой затрат и выгод для России. Но глава Кремля абсолютно точно получил не ту войну, которую он ожидал.

"Когда он вторгся в Украину, я думаю, он ожидал, что правительство рухнет и что его будут встречать как освободителя, но это оказалось не так. И на самом деле Россия сегодня контролирует меньше территорий, чем после первых двух месяцев войны", - обратил внимание Рубио.

Он также напомнил, что на переговорах в Стамбуле Украина и Россия договорились провести обмен пленными в формате "1000 на 1000". По словам госсекретаря, это хороший результат.

Но, по его мнению, продвижения к миру между странами пока нет.

"Насколько мы понимаем, россияне собираются подготовить условия, которые они потребуют для достижения прекращения огня, что позволит провести более широкие переговоры. Мы ждем этих условий, и тогда я буду гораздо лучше понимать расчеты г-на Путина, когда увижу, как выглядят эти условия", - подчеркнул он.