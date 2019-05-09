У США колишнього аналітика розвідки звинуватили у витоку секретних документів

В США колишнього аналітика урядової розвідки Даніеля Еверетт Хейла звинуватили у витоку секретних документів про військові кампанії проти "Аль-Каїди" репортерам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Jazeera.

Повідомляється, що в обвинувальному акті присутні 5 пунктів, серед яких одержання і розкриття інформації про національну оборону та крадіжка державного майна. Кожен з цих пунктів передбачає покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

В обвинувальному акті сказано, що Хейл працював аналітиком розвідки Військово-повітряних силах, після чого був призначений підрядником в Національне агентство геопросторової розвідки.

У документах сказано, що він почав спілкування з репортером у 2013 році, коли служив у ВПС, але навіть після переходу в агентство геопросторової розвідки продовжив спілкування. Він надав репортеру і каналам 11 абсолютно секретних документів, які пізніше були опубліковані.

У документах перебували виклади військової кампанії проти "Аль-Каїди" за кордоном, надсекретних звіт розвідки про бойовиків угруповання, а також слайди, що "викладають наслідки воєнної кампанії проти Аль-Каїди за кордоном".

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