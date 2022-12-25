ua ru
Вс, 25 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В США снежная буря привела к рекордному спаду добычи газа, - Bloomberg

Новина українською →
США, Воскресенье 25 декабря 2022 01:41
В США снежная буря привела к рекордному спаду добычи газа, - Bloomberg Фото: в США снежная буря привела к рекордному спаду добычи газа (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Зимний шторм привел к проблемам в США с добычей газа. Показатель в пятницу, 23 декабря, снизился почти на 2,8 млн кубометров - это рекордный спад добычи больше чем за десять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Объем добычи сократился примерно на 10% к предыдущему дню из-за обледенения труб на фоне снижения температуры ниже нуля в основных добывающих регионах. Внутренний спрос на газ при этом вырос до максимума с начала 2019 года.

В США на этой неделе пришло резкое похолодание, сильные порывы ветра и снегопады.

Во многих штатах температура снизилась до близких к рекордам значениям.

В Техасе объявлен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Без света остаются около 1 млн абонентов.

Ранее сообщалось, что США в результате снежной бури более 1,7 млн домов и предприятий обесточены. По меньшей мере, 15 человек погибли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр
NEWS
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация