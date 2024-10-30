США будут защищать Южную Корею всеми видами вооружений, включая "ядерку", - Остин

"Сегодня я заверил министра обороны Южной Кореи Ким Йон Хена, что Соединенные Штаты остаются полностью привержены обороне Республики Корея, и наши обязательства по расширенному сдерживанию остаются железными", - подчеркнул Остин.

В то же время министр отметил, что это обязательство подкреплено полным спектром американских сил и средств обороны.

"Обычной противоракетной обороны, ядерных и передовых неядерных сил и средств. Мы также вернулись к широкомасштабным учениям с нашими союзниками из Республики Корея. И это усиливает нашу общую готовность и оперативную совместимость", - подчеркнул он.