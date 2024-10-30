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США будут защищать Южную Корею всеми видами вооружений, включая "ядерку", - Остин

Фото: министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США намерены защищать Южную Корею всеми видами вооружений. Это распространяется и на ядерное оружие.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг для СМИ.

"Сегодня я заверил министра обороны Южной Кореи Ким Йон Хена, что Соединенные Штаты остаются полностью привержены обороне Республики Корея, и наши обязательства по расширенному сдерживанию остаются железными", - подчеркнул Остин.

В то же время министр отметил, что это обязательство подкреплено полным спектром американских сил и средств обороны.

"Обычной противоракетной обороны, ядерных и передовых неядерных сил и средств. Мы также вернулись к широкомасштабным учениям с нашими союзниками из Республики Корея. И это усиливает нашу общую готовность и оперативную совместимость", - подчеркнул он.

Напомним, США и Южная Корея являются союзниками. В частности, на территории Южной Кореи есть американские военные базы.

Напомним, что на днях на одном из американских складов в Южной Корее произошел сильный пожар.

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