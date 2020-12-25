ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

США вимагатимуть негативний COVID-тест від прибулих з Британії

Вашингтон, П'ятниця 25 грудня 2020 12:53
США вимагатимуть негативний COVID-тест від прибулих з Британії
Фото: жінка в масці в аеропорті (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Дональд Трамп сьогодні має підписати указ про введення обов'язкового негативного тесту на коронавірус для всіх, хто прибуває з Британії. Нові обмеження пов'язані з виявленням нового штаму коронавірусу в Британії.

Про це повідомив телеканал CNBC.

Введення нових обмежень анонсував Центр з контролю та профілактики захворювань у США (CDC). Якщо Трамп підпише документ сьогодні, то обмеження набудуть чинності вже 26 грудня.

Пасажири, які прямуватимуть у Британії, будуть зобов'язані надати авіакомпанії документи про результати своїх лабораторних досліджень або негативний ПЛР-тест на коронавірус, або тест на антиген.

Крім того, авіакомпанії повинні будуть підтвердити, що пасажир має негативний тест на коронавірус перед його посадкою на борт. Якщо пасажири відмовляться пройти тест на коронавірус, то їх не пустять на борт літака.

Нагадаємо, після виявлення нового штаму коронавірусу в Британії, який вчені вважають більш заразним за інші, десятки країн світу заборонили в'їзд з Британії. Україна зі свого боку не планує зупиняти авіасполучення зі Сполученим Королівством.

Більше про новий штам читайте в матеріалі РБК-Україна "Острів в ізоляції. Як світ реагує на "британський" коронавірус і що про нього відомо".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиВеликобританиятестыКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся