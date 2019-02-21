ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США не будуть співпрацювати з країнами, які використовують системи Huawei, - Помпео

Новини » Політика    21.02.2019 - 16:13
США не будуть співпрацювати з країнами, які використовують системи Huawei, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

США звинуватили Huawei в шпигунстві

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської компанії Huawei Technologies. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

За словами Помпео, країни Європи та інші повинні зрозуміти ризики впровадження телекомунікаційного обладнання компанії Huawei, і, коли це станеться, вони в кінцевому підсумку відмовляться використовувати системи компанії.

"Ми не збираємося ризикувати американської інформацією", - зазначив американський держсекретар.

Нагадаємо, влада США висунула офіційні звинувачення проти телекомунікаційної компанії Huawei з приводу промислового шпигунства і шахрайства, пов'язаного з порушенням санкцій проти Ірану. У китайської компанії Huawei відреагували на звинувачення, які їм влада США пред'явила.

"Компанія заперечує, що вона або її дочірня або афільована структура організація зробили будь-які з інкримінованих їм порушень законодавства США, зазначених в кожному з пунктів звинувачення", - йдеться в заяві.

РБК-Україна писало, що 13 грудня 2018 Китай почав проводити розслідування щодо двох канадців у зв'язку з підозрами в їх причетності до діяльності, що становить загрозу безпеці Китаю.

Мюллер майже завершив роботу над доповіддю про втручання РФ у вибори США Трамп може звільнити голову національної розвідки США, - WP
Новини України HuaweiСполучені Штати Америкишпионаж
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся