США не будуть співпрацювати з країнами, які використовують системи Huawei, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

США звинуватили Huawei в шпигунстві

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської компанії Huawei Technologies. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

За словами Помпео, країни Європи та інші повинні зрозуміти ризики впровадження телекомунікаційного обладнання компанії Huawei, і, коли це станеться, вони в кінцевому підсумку відмовляться використовувати системи компанії.

"Ми не збираємося ризикувати американської інформацією", - зазначив американський держсекретар.

Нагадаємо, влада США висунула офіційні звинувачення проти телекомунікаційної компанії Huawei з приводу промислового шпигунства і шахрайства, пов'язаного з порушенням санкцій проти Ірану. У китайської компанії Huawei відреагували на звинувачення, які їм влада США пред'явила.

"Компанія заперечує, що вона або її дочірня або афільована структура організація зробили будь-які з інкримінованих їм порушень законодавства США, зазначених в кожному з пунктів звинувачення", - йдеться в заяві.

РБК-Україна писало, що 13 грудня 2018 Китай почав проводити розслідування щодо двох канадців у зв'язку з підозрами в їх причетності до діяльності, що становить загрозу безпеці Китаю.