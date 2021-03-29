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США не будуть знімати санкції проти Китаю, введені Трампом

Автор: Даша Харченко

США не готові поки знімати підвищені мита на імпорт з Китаю. Санкції вів колишній президент Дональд Трамп.

Про це The Wall Street Journal повідомила торговий представник США Кетрін Тай.

При цьому вона підкреслила, що США готові до переговорів з Пекіном для укладення торгової угоди.

Тай заявила, що знає про точку зору, що введені паном Трампом мита призводять до подорожчання китайських товарів для американських громадян і бізнесу. Проте, вона зазначила, що ці ж мита захищають американські компанії від нечесної конкуренції за кордоном.

Адміністрація Трампа ввела імпортні мита на товари з Китаю загальною вартістю 370 млрд доларів, що відповідає приблизно 75% китайського експорту в США.

Нагадаємо також, Євросоюз ввів санкції проти Китаю, Росії та Північної Кореї за порушення прав людини. У списку санкцій опинились китайські чиновники і "охоронець Кадирова". Після цього уряд Китаю ввів санкції проти Сполучених Штатів і Канади. Зокрема, проти керівників Комісії США з міжнародної релігійної свободи та члена парламенту Канади.

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